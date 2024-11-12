Air Jordan

男子开衫

¥929
¥1,099
15% 折让

暗烟灰
紫菀粉

Air Jordan 男子开衫，让休闲格调再升级。 这款休闲开衫采用柔软毛茸针织面料结合渐变色设计，塑就别致外观和独特质感， 成就衣橱焕新佳选。

  • 显示颜色： 暗烟灰
  • 款式： FV7427-070

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