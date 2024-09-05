备受青睐的 Jordan 品牌元素经过 Air Jordan 匠心演绎，全新升级亮相。 Air Jordan 男子牛仔短袖上衣采用全长按扣开襟设计，复古水洗工艺营造做旧外观，背面饰有匠心设计的品牌标志，延续 Jumpman 的精致格调。

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