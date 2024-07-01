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      Air Jordan

      男子牛仔短裤

      ¥699

      牛仔风与 Air Jordan 的邂逅会是什么样子？ Air Jordan 男子牛仔短裤采用厚实的牛仔布，塑就经典质感，结合整版水洗设计，呈现做旧外观。 品牌标志铆钉和设计线条的灵感源自经典 Diamond 短裤，彰显传统 Jordan 风范。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： HM3960-010

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