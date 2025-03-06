Air Jordan 男子羽绒夹克，让冷天造型再升级。这款宽松夹克采用梭织面料，结合 Therma-FIT 保暖技术和羽绒填充物，塑就舒适保暖又有型的叠搭佳选。可拆卸风帽、立领设计和双向拉链，可供打造专属包覆效果，有助御寒。充绒量：250 克（L码）

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