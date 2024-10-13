Air Jordan

男子长裤

¥709
¥999
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古棕色
灰黑

备受青睐的 Jordan 品牌元素经过 Air Jordan 匠心演绎，全新升级亮相。Air Jordan 男子长裤采用开放式裤脚设计，结合柔软针织面料和弹性腰部，营造舒适穿着感受；正面针裥细节和两侧品牌标志提花镶边，增添精致格调。

  • 显示颜色： 古棕色
  • 款式： FZ2135-223

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