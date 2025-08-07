 
Air Jordan 男子长裤 - 黑

Air Jordan

男子长裤

14% 折让

想要一款由优质面料打造的日常基本装备？ 那一定是 Air Jordan 男子长裤。 该长裤采用宽松版型与厚实牛仔布面料，经久耐穿且富有结构感。 纽扣门襟，塑就传统外观；后腰品牌标志贴片搭配金属 Jumpman 标志，增添奢华风范。


  • 显示颜色：
  • 款式： HF9292-010

Air Jordan

其他细节

  • 厚实牛仔布经久耐穿且富有结构感，呈现挺括外观
  • 整版水洗设计，呈现做旧效果
  • 纽扣门襟搭配腰带环，塑就传统外观

产品细节

  • 100% 棉
  • 正面和背面口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HF9292-010

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
