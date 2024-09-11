Air Jordan

男子T恤

¥449

备受青睐的 Jordan 品牌元素经过 Air Jordan 匠心演绎，全新升级亮相。 Air Jordan 男子T恤采用经典版型，搭配厚实棉料，塑就出众结构感。刺绣品牌标志增添精致格调。

  • 显示颜色： 足球灰
  • 款式： FZ1909-085

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