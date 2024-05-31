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      Air Jordan 1 MM High

      女子运动鞋

      ¥649
      ¥999
      35% 折让

      传奇中褐/传奇咖色/传奇浅褐/传奇暗褐
      银河绿/帆白/Sky J Mauve/沙漠黄
      黑/白色/帆白/游戏宝蓝

      经典风范，品味升级。Air Jordan 1 MM High 女子运动鞋出自 Method of Make 系列，旨在焕新传奇运动鞋，打造特别版鞋款，尽显出众风采。鞋舌和部分鞋面采用触感柔软的织物材料，塑就出众质感。鞋头经解构重塑，彰显舒适风范。该 Jordan 鞋款采用别致比例设计，散发与众不同的气息。即刻上脚，释放吸睛魅力。

      • 显示颜色： 传奇中褐/传奇咖色/传奇浅褐/传奇暗褐
      • 款式： FB9891-200

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