经典风范，品味升级。Air Jordan 1 MM High 女子运动鞋出自 Method of Make 系列，旨在焕新传奇运动鞋，打造特别版鞋款，尽显出众风采。鞋舌和部分鞋面采用触感柔软的织物材料，塑就出众质感。鞋头经解构重塑，彰显舒适风范。该 Jordan 鞋款采用别致比例设计，散发与众不同的气息。即刻上脚，释放吸睛魅力。

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