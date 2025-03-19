Air Jordan 1 Elevate High SE

女子厚底松糕运动鞋

¥899
¥1,199
25% 折让

黑/中灰/橡皮浅褐/黑
白色/帆白/橡皮浅褐/白色

Air Jordan 1 Elevate High SE 女子运动鞋时尚简约。 简约鞋面搭配橡胶鞋底，彰显个性风采，出众魅力不言自明。 鞋口缝制 Wings 标志轮廓，塑就出众外观；醒目厚实鞋底，提升造型格调。

  • 显示颜色： 黑/中灰/橡皮浅褐/黑
  • 款式： FB9894-001

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