Air Jordan 1 Elevate Low

女子厚底增高运动鞋缓震皮面板鞋

¥799
¥999
20% 折让

彰显不凡格调，轻松驾驭不同场合。Air Jordan 1 Elevate Low 女子运动鞋缓震皮面板鞋采用匠心低帮版型，巧搭厚实鞋底，焕新演绎经典元年款外观。内嵌式 Air 缓震配置带来增高效果，结合利落皮革材质，增添穿搭趣味。

  • 显示颜色： 烟灰玉色/煤黑/帆白/白色
  • 款式： DH7004-300

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。