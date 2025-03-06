Air Jordan 1 High

女子缎面质感运动鞋

¥899
¥999
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AJ1 High 鞋款向来引领潮流。 Air Jordan 1 High 女子运动鞋从经典鞋款汲取设计灵感，助你彰显醒目风范。 该鞋款巧妙玩转纹理和比例设计，采用缎面细节和大号耐克勾标志，焕新演绎经典人气单品。

  • 显示颜色： 古棕色/惊喜可可色/巴洛克棕/土褐
  • 款式： FZ8779-200

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