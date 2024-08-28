从发球到最后一推，助你缔造非凡表现。Air Jordan 1 High G 男子高尔夫球鞋从跨世经典球鞋中汲取灵感，一经问世便迅速成为球场标杆。该鞋足底搭载 Air 缓震配置，结合外侧 Wings 标志和一体式抓地底纹设计，助你轻松挥杆，发挥出色表现。鞋款沿袭元年款 AJ1 风范，满足高尔夫球赛的需求，助你舒适畅动。

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