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      Air Jordan 1 Low

      大童运动童鞋

      ¥489
      ¥699
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      AJ1 堪称经典之作，这一点毋庸置疑。Air Jordan 1 Low 大童运动童鞋强势回归，采用利落皮革、醒目配色和经典 Nike Air 缓震配置，塑就新颖外观和舒适穿着感受。后跟 Wings 标志和刺绣 Jumpman 设计，尽显经典 Jordan 风范。

      • 显示颜色： 帆白/白色/激光紫红/浅激光橙
      • 款式： FV8486-181

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.2

      36: 鞋内长 23.7

      36.5: 鞋内长 24

      37.5: 鞋内长 24.4

      38: 鞋内长 24.9

      38.5: 鞋内长 25.3

      39: 鞋内长 25.6

      40: 鞋内长 26.1

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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