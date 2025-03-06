AJ1 堪称经典之作，这一点毋庸置疑。Air Jordan 1 Low 大童运动鞋强势回归，采用利落皮革、醒目配色和经典 Nike Air 缓震配置，塑就新颖外观和舒适穿着感受。后跟 Wings 标志和刺绣 Jumpman 设计，尽显经典 Jordan 风范。

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