Air Jordan 1 Low

大童运动鞋

¥579
¥699
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白色/深藏青/狼灰
白色/黑/金属金

经典外观，经久耐穿。Air Jordan 1 Low 大童运动鞋将元年款经典设计与优质材料巧妙结合，助你舒适畅动。

  • 显示颜色： 白色/深藏青/狼灰
  • 款式： 553560-141

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