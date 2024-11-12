Air Jordan 1 Low

大童运动鞋

¥609
¥699
12% 折让

AJ1 堪称经典之作，这一点毋庸置疑。Air Jordan 1 Low 大童运动鞋强势回归，采用利落皮革、醒目配色和经典 Nike Air 缓震配置，塑就新颖外观和舒适穿着感受。后跟 Wings 标志和刺绣 Jumpman 设计，尽显经典 Jordan 风范。

  • 显示颜色： 火焰粉/白色/复古鸢尾花紫灰
  • 款式： FV8486-600

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.2

36: 鞋内长 23.7

36.5: 鞋内长 24

37.5: 鞋内长 24.4

38: 鞋内长 24.9

38.5: 鞋内长 25.3

39: 鞋内长 25.6

40: 鞋内长 26.1

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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