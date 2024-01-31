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      Air Jordan 1 Low

      女子运动鞋刺绣板鞋

      ¥849

      时尚有型，设计新颖。Air Jordan 1 Low 女子运动鞋刺绣板鞋承袭 Jordan 设计精髓，缔造非凡舒适的日常穿着体验。精选怡人配色，搭配出众材料，后跟采用内嵌式 Air 缓震配置，匠心塑就经典版型。

      • 显示颜色： 白色/银河绿
      • 款式： DC0774-113

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