Air Jordan 1 Low

男子运动鞋

¥849

Air Jordan 1 Low 男子运动鞋经焕新演绎，为中性配色设计注入活力。优质顺滑皮革结合经典 Nike Air 缓震配置，缔造 Jordan 一如既往的出众品质和舒适脚感。

  • 显示颜色： 煤黑/帆白/麻黄
  • 款式： IH0649-021

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