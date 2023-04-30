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      Air Jordan 1 Low Flyease (GS)

      大童运动童鞋

      ¥749

      Air Jordan 1 Low Flyease (GS) 大童运动童鞋沿袭迈克尔·乔丹首款签名鞋风靡于世的经典外观，并搭载方便快速穿脱的 FlyEase 易穿系统。利落皮革搭配经典品牌标志，塑就优质风范。

      • 显示颜色： 黑/白色/健身红
      • 款式： DN4639-066

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