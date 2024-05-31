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      Air Jordan 1 Low G NRG

      男子高尔夫球鞋

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      迈克尔·乔丹如此热爱高尔夫的一个原因是，他可以在这项运动中享受独处时光。仅有的对手是他自己。没有队友进行配合，没有对手可以攻击，只有他一人在球场上尽情挥杆。该特别版 Air Jordan 1 Low G NRG 男子高尔夫球鞋采用金属色点缀，结合金属鞋带头和光泽感 Jumpman 细节，设计灵感源自激励迈克尔·乔丹和我们不断进步的内驱力。

      • 显示颜色： 金属银/光子灰/白色/金属银
      • 款式： FD6848-001

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