Air Jordan 1 Low Method of Make

女子运动鞋面包鞋

¥999

Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋是 Method of Make 系列倾情呈献的焕新力作，助你彰显非凡型格。 从鞋带到外底，采用和谐统一的单色设计。 丝滑缎面材料，为经典 AJ1 塑就别致外观。

  • 显示颜色： 水洗珊瑚红/水洗珊瑚红
  • 款式： HF3969-600

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