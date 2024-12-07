Air Jordan 1 Low Method of Make

女子运动鞋

¥779
¥949
17% 折让

Air Jordan 1 Low Method of Make 女子运动鞋是 Method of Make 系列倾情呈献的焕新鞋款，助你彰显非凡型格。大号皮革缝制细节和简约撞色装饰，为此皮革鞋面增添纹理质感。

  • 显示颜色： 光子灰/煤黑/蒸气绿/金属暗灰
  • 款式： HM3689-001

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。