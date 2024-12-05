Air Jordan 1 Low OG "Wolf Grey"

男子运动鞋

¥1,099

白色/狼灰/黑
帆白/深摩卡棕/黑

Air Jordan 1 Low OG "Wolf Grey" 男子运动鞋采用出众配色和纹理设计，焕新演绎经典运动鞋款。优质材料和装饰，为经典挚爱鞋款注入新颖元素。

  • 显示颜色： 白色/狼灰/黑
  • 款式： CZ0790-110

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