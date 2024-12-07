Air Jordan 1 Low SE (GS)

大童流沙勾运动童鞋

¥489
¥699
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Air Jordan 1 Low SE (GS) 大童运动童鞋匠心演绎经典风范。该鞋款采用清爽配色和别致纹理，打造新颖外观；搭载经典 Nike Air 缓震配置，缔造舒适迈步体验。此外，刺绣细节结合传统 Jordan 风范，尽显出众格调。

  • 显示颜色： 冰川蓝/白色/冰川蓝/多色
  • 款式： HJ3481-491

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.3

36: 鞋内长 23.8

36.5: 鞋内长 24.1

37.5: 鞋内长 24.7

38: 鞋内长 25.2

38.5: 鞋内长 25.4

39: 鞋内长 25.8

40: 鞋内长 26.2

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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