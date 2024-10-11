经典牛仔风萌趣来袭！ 上脚 Air Jordan 1 Low SE (GS) 大童运动童鞋，将蓝色牛仔元素趣玩到底。 撞色皮革鞋面顺滑且富有纹理质感，缀以牛仔布耐克勾标志，呈现对比鲜明的新潮外观。半透明橡胶外底，令你在迈步间焕发瞩目风采。

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