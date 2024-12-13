Air Jordan 1 Low SE

大童运动童鞋

¥699

中性低帮鞋款，基础舒适佳选。Air Jordan 1 Low SE 大童运动童鞋采用匠心设计，轻松百搭。顺滑皮革和柔软翻毛皮，增添层次感和纹理效果；Nike Air 缓震配置，缔造舒适缓震性能，塑就出众外观和非凡脚感。

  • 显示颜色： 传奇浅褐/帆白/浅灰/古棕色
  • 款式： HF1863-200

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