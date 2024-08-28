Air Jordan 1 Low SE (GS)

大童运动童鞋

¥489
¥699
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Air Jordan 1 Low SE (GS) 大童运动童鞋采用经典版型，集时尚与经典于一身。该鞋款采用优质材料，结合匠心耐克勾标志和橡胶外底等醒目细节，彰显出众格调。

  • 显示颜色： 水宝蓝/冰川蓝/超级紫罗兰色/水宝蓝
  • 款式： FN7366-400

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.3

36: 鞋内长 23.7

36.5: 鞋内长 24.1

37.5: 鞋内长 24.5

38: 鞋内长 24.8

38.5: 鞋内长 25.2

39: 鞋内长 25.7

40: 鞋内长 26.1

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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