Air Jordan 1 Low SE (GS)

大童运动童鞋

¥499
¥699
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准备好与众不同了吗？ 上脚这款特别版 Air Jordan 1 Low SE (GS) 大童运动童鞋，张扬个性风采。 鲜亮的白色基底搭配光泽感覆面，衬托出精致惹眼的缝制耐克勾标志，任你随心穿搭，轻松驾驭不同场合。 匠心潮鞋，塑就利落风范。

  • 显示颜色： 白色/黑/帆白/蓝灰
  • 款式： FQ8156-142

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