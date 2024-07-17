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      Air Jordan 1 Low SE (GS)

      大童运动童鞋

      ¥459
      ¥699
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      Air Jordan 1 Low SE (GS) 大童运动童鞋匠心演绎经典风范。匠心配色和纹理打造新颖外观；搭载经典 Air 缓震配置，缔造舒适迈步体验。此外，刺绣细节结合传统 Jordan 风范，尽显出众格调。

      • 显示颜色： 白色/蓝灰/帆白/工业蓝
      • 款式： FN9137-141

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.2

      36: 鞋内长 23.6

      36.5: 鞋内长 24

      37.5: 鞋内长 24.4

      38: 鞋内长 24.9

      38.5: 鞋内长 25.2

      39: 鞋内长 25.5

      40: 鞋内长 26

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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