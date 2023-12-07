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      Air Jordan 1 Low SE (GS)

      大童运动童鞋

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      想要兼具经典 AJ1 风格和萌趣元素的运动鞋？ Air Jordan 1 Low SE (GS) 大童运动童鞋正是你的理想选择。 该鞋款采用皮革与合成材质组合，外饰扇形边翻毛皮，塑就层次感外观。 柔和配色清新出彩，助力展现出众型格。

      • 显示颜色： 冰番石榴色/白色/牛津粉/冰翡翠蓝
      • 款式： DZ5356-800

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