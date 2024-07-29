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      Air Jordan 1 Low SE (GS)

      大童运动童鞋

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      成人可能比较循规蹈矩，但也会激发一些出人意料的时尚灵感。 Air Jordan 1 Low SE (GS) 大童运动童鞋就是一个很好的例子：帆布鞋面饰有粉彩花卉细节，旨在致意迈克尔·乔丹母亲家的墙纸。 没想到父母也能如此时髦。

      • 显示颜色： 灰紫/煤黑/星尘红/帆白
      • 款式： FJ3445-001

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