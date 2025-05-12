Air Jordan 1 Low SE
大童运动鞋
¥479¥69931% 折让
Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋采用优质皮革，与你的多种造型相得益彰，经典百搭。
- 显示颜色： 白色/小马棕/黑
- 款式： HF3188-102
Air Jordan 1 Low SE
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Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋采用优质皮革，与你的多种造型相得益彰，经典百搭。
其他细节
- 优质鞋面，带来出众耐穿性和结构感，兼具出众外观与质感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/小马棕/黑
- 款式： HF3188-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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