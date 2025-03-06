Air Jordan 1 Low SE

大童运动鞋

¥699

白色/黑/亚银/火焰红
白色/小马棕/黑

Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋采用优质皮革，融入反光细节，与你的多种造型相得益彰，经典百搭。

  • 显示颜色： 白色/黑/亚银/火焰红
  • 款式： HF3188-106

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。