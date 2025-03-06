匠心设计，型格满溢。 该特别版 Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋在鞋舌上巧妙点缀发光 “眼睛” 装饰，搭配夜光细节和獠牙元素，万圣节氛围感拉满。 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，塑就穿搭佳选。

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