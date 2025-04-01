Air Jordan 1 Low SE

大童运动鞋

¥629
¥699
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穿上特别版 Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋，型潮出街。新颖撞色设计，为鞋款增添浓厚的学院风；光泽感漆皮，缔造不凡外观。同时鞋款沿袭柔软加垫鞋口、舒适 Nike Air 缓震配置等经典元素，定能如孩子所愿。

  • 显示颜色： 白色/传奇蓝
  • 款式： FZ3929-114

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