穿上该特别版 Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋，点燃夏日活力。 天然皮革塑就出众外观和质感，即便在阴天也能让你型格满满。


  显示颜色： 冰川蓝/山峰白/冰番石榴色/海玻璃色
  款式： HJ5971-400

穿上该特别版 Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋，点燃夏日活力。 天然皮革塑就出众外观和质感，即便在阴天也能让你型格满满。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，质感出众且经久耐穿，同时塑就出色结构感
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 柔软泡绵中底，带来轻盈缓震性能
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 鞋舌饰有 Jumpman 标志
  • 显示颜色： 冰川蓝/山峰白/冰番石榴色/海玻璃色
  • 款式： HJ5971-400

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 22.8

    36: 鞋内长 23.2

    36.5: 鞋内长 23.4

    37.5: 鞋内长 23.8

    38: 鞋内长 24.2

    38.5: 鞋内长 24.4

    39: 鞋内长 25

    40: 鞋内长 25.6

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

