Air Jordan 1 Low SE

大童运动鞋

¥559
¥699
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Air Jordan 1 Low SE 大童运动鞋采用匠心设计，以醒目配色巧妙碰撞趣味设计细节。 毛绒耐克勾标志、毛绒鞋带结合醒目 Jumpman 标志，塑就出众型格。 顺滑皮革材料，缔造不凡外观。

  • 显示颜色： 传奇浅褐/牛津粉/波尔多酒红色/泡沫粉
  • 款式： FZ3928-200

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