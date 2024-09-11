Air Jordan 1 Low SE

女子运动鞋

¥679
¥849
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穿上醒目吸睛的 Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋，展现出众风采。 奢华金属色纹理材料，亮眼夺目；半透明鞋底等优质细节，令这款运动鞋尽展时尚魅力。

  • 显示颜色： 金属银/狼灰/白色/光子灰
  • 款式： FN5030-001

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