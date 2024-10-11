Air Jordan 1 Low SE

女子运动鞋

¥639
¥849
24% 折让

低帮，但不低调。这款特别版 Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋融蕴中性暖色调和丰富纹理，为整体造型加分，塑就新潮行头。

  • 显示颜色： 传奇中褐/帆白/传奇咖色
  • 款式： FJ3453-200

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。