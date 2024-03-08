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      Air Jordan 1 Low SE

      女子运动鞋

      ¥899

      无所畏惧，存在于你的基因里，穿上 Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋，为真实的自己喝彩。该鞋款从 1985 年元年款汲取设计灵感，采用经典简洁外观，焕新往日风采。缝线细节结合后跟刺绣 Wings 标志，彰显 JORDAN 品牌与众不同的专属格调。

      • 显示颜色： 白色/白色/紫蓝/灯草紫红
      • 款式： FV3623-151

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