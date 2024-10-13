Air Jordan 1 Low SE

女子运动鞋

¥639
¥849
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低帮，但不低调。 Air Jordan 1 Low SE 女子运动鞋从 1985 年元年款汲取设计灵感，采用经典简洁外观，焕新往日风采。 皮革覆面搭配织物材料，塑就别致外观和顺滑质感。

  • 显示颜色： 帆白/帆白/黑
  • 款式： FB9893-101

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