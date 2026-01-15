Air Jordan 1 Low SE
情人节系列女子运动鞋
¥849
Air Jordan 1 Low SE 情人节系列女子运动鞋以 1985 年面世的元年款为灵感，焕新演绎简约经典外观，让人感到熟悉的同时又颇具新意。这款鞋子正好适合浪漫季节。此款运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。
- 显示颜色： 浅巧克力色/浅巧克力色/泡沫粉
- 款式： IQ9787-262
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感与耐穿性
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
