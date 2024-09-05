Air Jordan 1 Low SE

男子复古运动鞋

¥629
¥899
30% 折让

Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋简约有型，舒适百搭！鞋款采用利落皮革匠心打造，后跟搭载 Nike Air 缓震配置，缔造舒适脚感。皮革耐克勾标志为这款经典人气单品增添点睛之笔。

  • 显示颜色： 麻黄/帆白/燕麦色/浅英国褐
  • 款式： HF5753-221

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