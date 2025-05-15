Air Jordan 1 Low SE
男子复古运动鞋
¥899
售罄：此配色当前无货
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋简约有型，舒适百搭！鞋款采用利落皮革匠心打造，后跟搭载 Nike Air 缓震配置，缔造舒适脚感。皮革耐克勾标志为这款经典人气单品增添点睛之笔。
- 显示颜色： 麻黄/帆白/燕麦色/浅英国褐
- 款式： HF5753-221
Air Jordan 1 Low SE
¥899
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋简约有型，舒适百搭！鞋款采用利落皮革匠心打造，后跟搭载 Nike Air 缓震配置，缔造舒适脚感。皮革耐克勾标志为这款经典人气单品增添点睛之笔。
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- 后跟搭载内嵌式 Nike Air 缓震配置，缔造轻盈缓震性能
- 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Wings 标志
- 鞋舌饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 麻黄/帆白/燕麦色/浅英国褐
- 款式： HF5753-221
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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