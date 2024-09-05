Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋沿袭经典版型和质感，采用新颖配色与纹理设计，焕新演绎 AJ1 鞋款。这款经典人气运动鞋采用优质材料，搭载舒适的 Nike Air 缓震配置，并融入后跟刺绣细节等精致设计，彰显时尚风范，塑就佳选单品。

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