 
Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋 - 多色/帆白/浅骨色/多色

男子运动鞋

¥949
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋从 1985 年面世的元年款汲取设计灵感，以复古风格演绎经典外观，熟悉中带一抹新颖。 此款运动鞋采用经典设计，百搭实穿，助你彰显出众风采。


  • 显示颜色： 多色/帆白/浅骨色/多色
  • 款式： IM6664-991

其他细节

  • 织物鞋面经久耐穿，彰显优质风范
  • 硬质橡胶外底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
