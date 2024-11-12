Air Jordan 1 Low SE

男子运动鞋

¥739
¥849
12% 折让

Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋采用中性配色，轻松百搭，彰显出众风范。顺滑皮革与柔软翻毛皮组合设计，缔造出众质感。Nike Air 缓震配置，塑就舒适迈步体验。即刻上脚，轻松出街。

  • 显示颜色： 传奇浅褐/帆白/浅灰/古棕色
  • 款式： HF1567-200

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。