无所畏惧，存在于你的基因里，穿上这款醒目惹眼的 Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋，为真实的自己喝彩。该鞋款从 1985 年元年款汲取设计灵感，焕新演绎简约经典外观，让人感到熟悉的同时又颇具新意。缝线细节搭配后跟刺绣 Wings 标志，彰显 JORDAN 品牌与众不同的专属格调。

显示颜色： 白色/白色/黑/工业蓝

款式： FV3622-141