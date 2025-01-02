Air Jordan 1 Low SE

男子运动鞋

¥669
¥849
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Air Jordan 1 Low SE 男子运动鞋巧糅精巧结构与传统风格，定能不负期待。新颖撞色设计，为该特别款增添浓厚的学院风；光泽感漆皮，缔造优质外观。即刻上脚，致敬迈克尔·乔丹的传奇开端。

  • 显示颜色： 白色/传奇蓝
  • 款式： FZ2138-114

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